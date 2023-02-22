Прощай, Европа! Первая российская федерация перешла в Азию

Шахматисты перебираются в другую часть света

Санкции под которые попал российский спорт принесли серьезные плоды. Первыми сдались шахматисты, которые перебираются из Европы в Азию. Ранее российская чемпионка сменила гражданство, она призывала путина остановить войну.

Международная шахматная федерация одобрила переход ФШР под эгиду Азиатской федерации шахмат.

"Совет ФИДЕ 21 февраля рассмотрел отчет, подготовленный конституционной комиссией по запросу Федерации шахмат россии о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.

Ожидается, что АСF примет решение по этому запросу на генеральной ассамблее, которая пройдет в Абу-Даби 28 февраля.

Принятие решения о вступлении автоматически означает, что ФШР отказывается от членства в Европейском шахматном союзе, так как федерация не может принадлежать к двум континентам одновременно", — гласит решение ФИДЕ.

Кроме того, Международная федерация разрешает российским шахматистам переходит в любую европейскую федерацию без карантина. То есть, после смены спортивного гражданства можно будет выступать за новую страну уже на следующий день.

Напомним, что на чемпионате мира по шахматам российского гроссмейстера заставили переодеться. Организаторам не понравилась его футболка.