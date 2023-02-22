Прощавай, Європо! Перша російська федерація перейшла до Азії

Шахісти перебираються в іншу частину світу

Санкції, під які потрапив російський спорт, принесли серйозні плоди. Першими здалися шахісти, які перебираються з Європи до Азії. Раніше російська чемпіонка змінила громадянство, вона закликала путіна зупинити війну.

Міжнародна шахова федерація схвалила перехід ФШР під егіду Азіатської федерації шахів.

"Рада ФІДЕ 21 лютого розглянула звіт, підготовлений конституційною комісією на запит Федерації шахів росії про вступ до Азіатської шахової федерації.

Очікується, що АСF ухвалить рішення щодо цього запиту на генеральній асамблеї, яка пройде в Абу-Дабі 28 лютого.

Прийняття рішення про вступ автоматично означає, що ФШР відмовляється від членства в Європейському шаховому союзі, оскільки федерація не може належати до двох континентів одночасно", — говориться у рішенні ФІДЕ.

Крім того, Міжнародна федерація дозволяє російським шахістам переходить до будь-якої європейської федерації без карантину. Тобто після зміни спортивного громадянства можна буде виступати за нову країну вже наступного дня.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з шахів російського гросмейстера змусили переодягнутися. Організаторам не сподобалася його футболка.