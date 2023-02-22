Шорти, алкоголь та Мадонна: українці потрапили в топ найдивніших поразок у шахах

Пономарьов забув вимкнути телефон, а Ковальов порушив дрес-код

Шахи прийнято називати грою мудрих. Але іноді гросмейстери примудряються програти безглуздим чином. Раніше жінка-арбітр витончено помстилася російському шаховому "королю", з’явившись на чемпіонаті світу в українських кольорах.

Портал chess.com зібрав найдурніші шахові поразки. У добірку потрапили й українські гросмейстери.

Дзвінок президента

2003 року на командному чемпіонаті Європи з шахів збірна України грала проти Швеції. І чинний чемпіон світу українець Руслан Пономарьов став першим шахістом, до якого було застосовано нові правила ФІДЕ: покарання за застосування мобільних засобів зв’язку.

У поєдинку проти Євгена Агреста у Пономарьова задзвонив телефон. І рефері відразу присудив українцю поразку. Найсмішніше, що дзвінок був у день народження Руслана, а телефонував президент ФІДЕ, щоб його привітати.

Руслан Пономарьов

Слова підтримки

На класичних турнірах організатори видають учасникам бланки для запису ходів і лише ходів! Писати на бланках щось заборонено, тому що вони належать організаторам турніру.

Уеслі Со присудили поразку в партії з Варужаном Акобяном за те, що він писав на бланку зовсім не ходи. Американський гросмейстер філіппінського походження звик писати самому собі слова підтримки, які давали йому енергію, і заплатив за це нулем у турнірній таблиці.

Бланк Со

Відмова від рукостискання

Багато хто не знає, що відмова від рукостискання із противником на початку партії — не лише звичай. Відмовлятися заборонено, якщо не хочете, щоб з вами сталося те саме, що й з Іваном Чепаріновим, який грав із Найджелом Шортом у 2008 році.

Чепарінов образився на суперника через інтерв’ю і відмовився потиснути руку Шортові. Суддя зарахував болгарину поразку.

П’яний росіянин

У 2009 році на турнірі в Калькутті уродженець росії Владислав Ткачов, який на турнірі представляв Францію, сів за дошку з явними ознаками сп’яніння. Не раз під час партії він починав клювати носом і, нарешті, заснув остаточно і прострочив час.

Концерт Мадонни

На відкритому чемпіонаті Нідерландів на початку 1990-х Том Боттем програв партію за три ходи. Гросмейстер пояснив після партії, що він мав квитки на концерт Мадонни і не хотів його пропустити. Тепер цей варіант відомий у Нідерландах як гамбіт Мадонни.

Шорти — зло

На Кубку світу ФІДЕ 2017 року уродженець Харкова Антон Ковальов виступав під прапором Канади. Перед однією із партій шахіста попросили переодягнутися. За словами організаторів, його шорти не відповідали дрес-коду, вказаному у турнірних правилах. Поки Ковальов шукав штани, його час закінчився і суддя зарахував українцю поразку.

Ковальов залишає залу

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з шахів російського гросмейстера змусили переодягнутися. Організаторам не сподобалася його футболка.