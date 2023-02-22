Шорты, алкоголь и Мадонна: украинцы попали в топ самых странных поражений в шахматах

Пономарев забыл выключить телефон, а Ковалев нарушил дресс-код

Шахматы принято называть игрой мудрых. Но иногда гроссмейстеры умудряются проиграть самым нелепым образом. Ранее женщина-арбитр изящно отомстила российскому шахматному "королю", появившись на чемпионате мира в украинских цветах.

Портал chess.com собрал самые глупые шахматные поражения. В подборку попали и украинские гроссмейстеры.

Звонок президента

В 2003 году на командном чемпионате Европы по шахматам сборная Украины играла против Швеции. И действующий чемпион мира украинец Руслан Пономарев стал первым шахматистом, к которому было применено новое правила ФИДЕ: наказание за применение мобильных средств связи.

В поединке против Евгения Агреста у Пономарева зазвонил телефон. И рефери тут же присудил украинцу поражение. Самое смешное, что звонок был в день рождения Руслана, а звонил президент ФИДЕ, чтобы его поздравить.

Руслан Пономарев

Слова поддержки

На классических турнирах организаторы выдают участникам бланки для записи ходов — и только ходов! Писать на бланках что-либо еще запрещено, потому что они принадлежат организаторам турнира.

Уэсли Со присудили поражение в партии с Варужаном Акобяном за то, что он писал на бланке совсем не ходы. Американский гроссмейстер филиппинского происхождения привык писать самому себе слова поддержки, которые давали ему энергию, и заплатил за это нулем в турнирной таблице.

Бланк Со

Отказ от рукопожатия

Многие не знают, что отказ от рукопожатия с противником в начале партии — не только обычай. Отказываться запрещено, если не хотите, чтобы с вами произошло то же, что и с Иваном Чепариновым, игравшим с Найджелом Шортом в 2008 году.

Чепаринов обиделся на соперника из-за интервью и отказался пожать Шорту руку. Судья засчитал болгарину поражение.

Пьяный русский

В 2009 году на турнире в Калькутте уроженец россии Владислав Ткачев, на турнире представлял Францию, сел за доску с явными признаками опьянения. Неоднократно во время партии он начинал клевать носом и, наконец, уснул окончательно и просрочил время.

Концерт Мадонны

На открытом чемпионате Нидерландов в начале 1990-х Том Боттем проиграл партию за три хода. Гроссмейстер объяснил после партии, что у него были билеты на концерт Мадонны, и он не хотел его пропустить. Теперь этот вариант известен в Нидерландах как гамбит Мадонны.

Шорты — зло

На Кубке мира ФИДЕ 2017 года уроженец Харькова Антон Ковалев выступал под флагом Канады. Перед одной из партий шахматиста попросили переодеться. По словам организаторов, его шорты не соответствовали дресс-коду, указанному в турнирных правилах. Пока Ковалев искал штаны его время закончилось и судья засчитал украинцу поражение.

Ковалев покидает зал

Напомним, что на чемпионате мира по шахматам российского гроссмейстера заставили переодеться. Организаторам не понравилась его футболка.