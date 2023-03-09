Почему украинские теннисисты не бойкотируют матчи с россиянами: четкое объяснение

Наши спортсмены не хотят пропустить Олимпийские игры

Недавно украинский теннис потряс грандиозный скандал. Олег Приходько выступал в паре с российским теннисистом и заявил, что для него национальность не имеет значения. Украинец не стал осуждать россию после года полномасштабной войны. И призвал не отстранять спортсменов из стран-агрессоров.

То, что украинские теннисисты играют с россиянами, давно возмущает президента НОК Вадима Гутцайта. Поскольку для МОК это весомый аргумент: мол, если украинские и российские теннисисты могут без эксцессов играть друг с другом, то и другие спортсмены смогут вместе соревноваться. В том числе, на Олимпиаде-2024.

Почему наши теннисисты не бойкотируют матчи с россиянами объяснил президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур.

"ФТУ последовательно выступает против участия спортсменов из россии и беларуси на международной арене.

Относительно участия наших спортсменов в соревнованиях, где принимают участие спортсмены под нейтральным флагом. У нас все соревнования являются квалификационными, потому что у нас основной критерий — это рейтинг, который берется за 25 недель до Олимпийских игр.

Если наши спортсмены не будут участвовать в этих соревнованиях, то мы фактически лишаем их права выступать на Олимпийских играх, будут или не будут россияне и белорусы участвовать в них", — цитирует Лагура "Трибуна".

Ранее мы писали, что Марта Костюк выиграла турнир серии WTA, в финале она обыграла россиянку.