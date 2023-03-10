Українські лижники зібрали врожай медалей у Польщі

Наші спортсмени виграли 4 нагороди на міжнародному турнірі

Українські лижні гонщики здобули кілька медалей на турнірі Міжнародної федерації лижного спорту FIS у Польщі. Напередодні український лижний акробат Дмитро Котовський виграв етап Кубка світу, виконавши найскладніший стрибок.

Про це повідомляє пресслужба Федерації лижного спорту України у Facebook. На рахунку нашої команди одна золота та три срібні нагороди.

У гонці класичним стилем перемогла Анастасія Нікон, а Вікторія Олех стала другою. У чоловічих змаганнях Руслан Денисенко фінішував 4-м, Дмитро Драгун – 5-м.

Вікторія Олех також виборола срібло в мас-старті. За крок від нагороди зупинилася Анастасія Іванченко. Серед чоловіків у цьому виді срібним призером став Дмитро Драгун. Руслан Денисенко фінішував четвертим.

Після змагань у Польщі наша команда поїхала до Словаччини, де 11-12 березня спортсмени візьмуть участь у Континентальному Кубку Slavic Cup.

Нагадаємо, українка Анастасія Новосад здобула бронзову нагороду на ЧС-2023 у лижній акробатиці.

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