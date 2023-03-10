"Разочарование и гнев": олимпийская чемпионка отреагировала на возвращение россиян в спорт

Украинка раскритиковала Международную федерацию фехтования

Олимпийская чемпионка по фехтованию (командная сабля) Ольга Харлан высказалась касательно решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Соответствующий пост украинка написала на своей странице в Instagram. Харлан заявила, что опустошена решением FIE.

"Разочарование. Гнев. Несправедливость.

Это то, что я сейчас ощущаю. Решение конгресса Международной федерации фехтования позволить россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях во время жестокой войны на моей родине в Украине, заставляет меня опустеть внутри. Это заставляет меня верить, что лучшего и справедливого мира нет.

У нас была и есть поддержка, понимающая, что правильно, а где нет, где настоящий свет, а где тьма. И мы глубоко благодарны всем нашим друзьям и людям, которые остаются с нами все это тяжелое время.

Но, к сожалению, некоторые люди не могут поставить себя на наше место. Они просто не хотят, потому что им это больно и не нужно. Потому что они ищут фальшивые мысли: "Спортсмены не несут ответственности", "Спорт вне политики", "Мы все семья и должны жить мирно" для своих корыстных целей. Эта мысль разрушается в тот момент, когда на ваш дом, вашу землю падают бомбы, когда вам приходится жить под бомбами, когда вам приходится идти на линию фронта и защищать свою семью от убийц, желающих уничтожить вашу жизнь и многое другое, что даже не приходило в ваши кошмары. Эти люди никогда не поймут, пока это не произойдет с ними.

Мы всегда будем справедливы. Мы всегда будем сильными. Потому что мы знаем правду. И когда-нибудь это будет свет и победа. И, возможно, когда-нибудь я снова поверю в лучший мир.

Слава Украине!" – заявила Харлан.

напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в январе объявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил. Это вызвало негативную реакцию у многих западных стран, а Украина пригрозила бойкотировать Олимпиаду-2024, если туда допустят спортсменов из стран-агрессоров.