Пример всему миру: Литва запретила въезд на турнир российским спортсменам

Теннисисты из страны-агрессора не смогут выступить на турнире в Шяуляе

Недавно Международная федерация фехтования сняла санкции с российских спортсменов. А теннисисты и вовсе не были отстранены после полномасштабного вторжения.

Все понимают, что здесь не обошлось без денег Кремля, но Литва четка показала, как можно бороться с коррумпированностью международных федераций. Литовский теннисный союз запретил спортсменам из россии и беларуси участвовать в проводимом в Шяуляе международном турнире.

Речь идет о турнире Šiauliai Open by Toyota U14, который состоится в апреле.

"На данный момент Литовский теннисный союз не допускает игроков из россии или беларуси к участию в турнирах в Литве.

Мы получили новые рекомендации от руководства страны, отреагировали. И мы, и теннисный союз в очередной раз направили письмо в Международную федерацию тенниса, что у нас такая ситуация, что у нас есть такая позиция и что теннисный союз поддерживает такую позицию. Нам разрешили проводить турниры без граждан этих стран", — цитирует главу Шяуляйской академии тенниса Миндаугаса Шерепку LRT.

Ранее мы писали, что украинской теннисистке не пожали руку после матча. Также стало известно, почему украинские теннисисты не бойкотируют матчи с россиянами.