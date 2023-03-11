Украинской теннисистке не пожали руку после матча: видео инцидента

Донна Векич проигнорировала Лесю Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий круг престижного турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Однако конец матча омрачил то, что происходило на корте. Ранее украинка эмоционально отреагировала на освобождение Херсона.

Леся Цуренко добыла волевую победу над хорваткой Донной Векич со счетом — 2:6, 6:2, 6:2.

По окончании игры случился неприятный инцидент. Пока украинка радовалась победе, Векич не стала ее ждать у сетки, а пошла к своей скамейке собирать вещи. Цуренко подошла к сетке, потом шагнула в сторону Донны, протянула ей руку для рукопожатия, но та к ней не повернулась. Реакция хорватки вызвала неодобрительный гул на трибунах.

По одной из версий, в поведении Векич нет политики. Хорватке просто не понравилось, что украинка затягивала игру, жалуясь на травму. Это косвенно подтвердила и сама Цуренко.

"Почему она не пожала мне руку? Может потому что ей не понравилось, что я плохо себя чувствую, возможно она такое не уважает", — сказала после игры Леся.

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