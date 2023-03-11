Українській тенісистці не потиснули руку після матчу: відео інциденту

Донна Векич проігнорувала Лесю Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього кола престижного турніру WTA в Індіан-Уеллсі. Однак кінець матчу затьмарив те, що відбувалося на корті. Раніше українка емоційно відреагувала на визволення Херсона.

Леся Цуренко здобула вольову перемогу над хорваткою Донною Векич з рахунком — 2:6, 6:2, 6:2.

Після закінчення гри трапився неприємний інцидент. Поки українка раділа перемозі, Векич не стала її чекати біля сітки, а пішла до своєї лави збирати речі. Цуренко підійшла до сітки, потім зробила крок у бік Донни, простягла їй руку для рукостискання, але та до неї не повернулася. Реакція хорватки викликала несхвальний гул на трибунах.

За однією з версій, у поведінці Векич немає політики. Хорватці просто не сподобалося, що українка затягувала гру, скаржачись на травму. Це опосередковано підтвердила і сама Цуренко.

"Чому вона не потиснула мені руку? Може тому, що їй не сподобалося, що я погано почуваюся, можливо вона таке не поважає", — сказала після гри Леся.

Раніше наш Ілля Марченко не потиснув руку російському тенісистові. Також стало відомо, чому українські тенісисти не бойкотують матчі із росіянами.