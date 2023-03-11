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Приклад усьому світу: Литва заборонила в’їзд на турнір російським спортсменам

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Приклад усьому світу: Литва заборонила в’їзд на турнір російським спортсменам Новина оновлена 11 березня 2023, 14:14

Тенісисти з країни-агресора не зможуть виступити на турнірі в Шяуляї

Нещодавно Міжнародна федерація фехтування зняла санкції з російських спортсменів. А тенісистів і зовсім не було усунуто після повномасштабного вторгнення.

Усі розуміють, що тут не обійшлося без грошей Кремля, але Литва чітко показала, як можна боротися з корумпованістю міжнародних федерацій. Литовська тенісна спілка заборонила спортсменам з росії та білорусі брати участь у міжнародному турнірі, який проводиться в Шяуляї.

Йдеться про турнір Šiauliai Open by Toyota U14, який відбудеться у квітні.

"На даний момент Литовська тенісна спілка не допускає гравців з росії або білорусі до участі в турнірах у Литві.

Ми одержали нові рекомендації від керівництва країни, відреагували. І ми, і тенісний союз вкотре направили листа до Міжнародної федерації тенісу, що в нас така ситуація, що у нас є така позиція і що тенісний союз підтримує таку позицію. Нам дозволили проводити турніри без громадян цих країн", — цитує голову Шяуляйської академії тенісу Міндаугаса Шерепку LRT.

Раніше ми писали, що українській тенісистці не потиснули руку після матчу. Також стало відомо, чому українські тенісисти не бойкотують матчі із росіянами.

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#Теніс #Литва