В США взялись за новые способы наказания российских олигархов

В США намерены усовершенствовать законы, чтобы россияне не могли владеть имуществом в США, даже регистрируя его на подставных лиц

США продолжают свое давление на российскую экономику и олигархов, чтобы препятствовать ведению войны в Украине. В частности, была создана специальная группа KleptoCapture, которая контролирует соблюдение экономических ограничений, наложенных на россию.

Об этом пишет Associated Press. По словам главы правительственной группы KleptoCapture Эндрю Адамса, в первую очередь они уделяют внимание тем, кто помогает россии обходить наложенные санкции.

Чиновники США, особенно Минюст и Минфин, сосредоточили свои усилия на законной ликвидации собственности российских олигархов, усилении санкций против тех, кто помогает россии обходить ограничения и ликвидации обходных путей в законодательстве, которые дают возможность олигархам использовать подставные компании для махинаций.

На сегодняшний день благодаря санкциям по всему миру удалось заблокировать или заморозить российских активов на 58 миллиардов долларов. Среди них:

две яхты стоимостью 300 миллионов долларов каждая в Сан-Диего и на Фиджи;

шесть объектов в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 миллионов долларов, которыми владеет подсанкционный олигарх Виктор Вексельберг.

Кроме того, в Америке пытаются наказать партнеров и менеджеров олигархов. Что касается Вексельберга, то по его делу федеральный суд Нью-Йорка выдвинул обвинения в адрес Владимира Воронченко. Мужчина помогал Вексельбергу сохранить имущество в обход санкций. В феврале его обвинили в том, что он вступил в сговор с целью "нарушения и уклонения от санкций США". Группа KleptoCapture координировала это дело.

Российский олигарх Виктор Вексельберг

Исследование, которое было проведено в феврале 2023 года, показало, что ограничения и арест имущества нескольких ключевых менеджеров капитала нанесет россии гораздо больше вреда, чем санкции против олигархов в отдельности.

Вводят не только санкции, но и ликвидируют имущество

Еще один удар от США по российской экономике — это попытки ликвидировать яхты, недвижимость и другую собственность российских миллионеров или Кремля. Стоимость имущества будет переведена в денежный эквивалент и направлена в пользу Украины. Вместе с тем Эндрю Адамс отметил, что конфисковывать имущество без законных на то оснований не будут — США намерены действовать по принципу верховенства права.

Также он добавил, что группа KleptoCapture уже добилась определенного успеха. Получено разрешение на передачу некоторых конфискованных средств Государственному департаменту США. Речь идет, как ранее сообщали в Минфине США, об арестованных средствах в размере 5,4 миллиона долларов. Деньги будут направлены Украине в качестве иностранной помощи.

Вместе с тем власти США намерены усовершенствовать правила использования рынка недвижимости США, включая требование по раскрытию настоящих собственников недвижимости. Это поможет избежать лазеек, которые помогают российским олигархам уклоняться от санкций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Армения назвала санкции против россии "несправедливыми". Власти страны пообещали, что будут поддерживать россию и Беларусь в международном спорте.