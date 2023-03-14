Над Чорним морем російський літак зіткнувся з безпілотником США - ЗМІ

Попередньо відомо, що дрон зіткнувся з російським винищувачем

У небі над Чорним морем стався незрозумілий інцидент із американським бойовим дроном MQ-9 Reaper. За деякими даними, його було збито.

Як повідомляє AFP з посиланням на джерела у військових колах, зіткнення БПЛА і російського літака сталося в небі над нейтральними водами, після чого американський дрон втратив керування і, мабуть, затонув.

Подібну інформацію оприлюднило і Європейське командування ЗС США, яке стверджує, що зіткнення сталося із російським винищувачем Су-27.

Повідомляється також, що сам літак отримав "невідомі ушкодження" і був змушений здійснити посадку в окупованому Криму.

Як повідомляє CNN, генерал ВПС США Джеймс Хекер розповів, що в інциденті були замішані два російські літаки, які кілька разів пролетіли перед дроном і скидали перед ним паливо. Потім один із них підлетів ззаду і пошкодив пропелер, після чого було ухвалено рішення втопити БПЛА у нейтральних водах.

Хекер зазначив, що такий вчинок росіян є "некомпетентним, небезпечним та непрофесійним".

У Білому домі тим часом повідомили, що президента США Джо Байдена поінформували про інцидент.

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого російський диктатор Володимир Путін підписав указ про вихід його країни з Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО), який мав на увазі спільний контроль над ядерним озброєнням.