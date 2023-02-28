путін підписав гучний закон про "ядерку": експерт пояснив, чому це пшик

Указ путіна набирає чинності з 28 лютого

Російський президент володимир путін підписав указ про призупинення участі країни в договорі про стримування стратегічного наступального озброєння (СНО), який був укладений у 2010 році. Про цей намір путін заявив ще тиждень тому.

Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації росії. У силу закон набирає чинності з його опублікування.

За словами експерта національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлескова, гонка ядерного озброєння скасовується. У росії усвідомлюють, що це набагато сильніше виснажує і так обмежені ресурси країни. Щодо безпеки, то вона б не збільшилася, а навпаки зменшилася, адже досвід Холодної війни показав, що більша стратегічна ядерна зброя не означає більше безпеки.

"Московити, на жаль, не настільки безглузді, щоб починати гонку стратегічних ядерних озброєнь... Тому поки вони говорять лише про те, щоб не було взаємних інспекцій на місцях, але при цьому щоб дотриматися відповідних обмежень на засоби доставки та бойові частини на них і робити взаємні нотифікації перед тестовими пусками", — заявив експерт у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що означає зупинення путіним "ядерного договору" зі США. Насправді, цей договір не функціонує приблизно півроку, пояснив полковник ФСБ у відставці.