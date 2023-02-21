росія призупинила участь у договорі про СНО: що це таке і чому це важливо

Договір мав діяти до лютого 2026 року

Під час послання Федеральним зборам 21 лютого російський диктатор володимир путін заявив, що росія припиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, який він продовжив у 2021 році.

Цей договір був укладений у 2010 році між росією та США. Його підписали президенти Дмитро Медведєв та Барак Обама на 10 років із можливістю продовження ще на п’ять років. 2021 року путін продовжив договір до 5 лютого 2026 року.

Відповідно до умов договору, протягом семи років після набуття ним чинності, кожна сторона може мати не більше:

700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та стратегічних бомбардувальників;

1550 готових до використання ядерних зарядів;

800 розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.

За даними на вересень 20220 року, росія мала 510 розгорнутих носія ядерних озброєнь, 1 447 ядерних боєзарядів і 764 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок. А у США — 675 носіїв, 1 457 боєголовок та 800 розгорнутих та нерозгорнутих ПУ.

За словами путіна, на початку лютого поточного року НАТО нібито вимагало від росії повернутися до виконання договору про стратегічні наступальні озброєння, у тому числі забезпечивши доступ інспекцій на ядерні об’єкти.

"Театр абсурду якийсь... Захід прямо причетний до спроб київського режиму завдати ударів по базах нашої стратегічної авіації... Тепер вони хочуть оглядати наші оборонні об’єкти. В умовах поточного протистояння це звучить як маячня", — наголосив він.

Після заяви про зупинення участі у договорі, російський президент назвав умову, за якої він знову повернеться до розгляду цього питання.

"Повторю, росія не виходить із договору, а саме припиняє свою участь. Перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми повинні зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Великобританія", — заявив путін під час виступу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час послання до Федеральних зборів владимир путін буквально накинувся на Захід з гучними звинуваченнями.