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"Наше завдання їх покарати": як у Зеленського відреагували на звернення путіна

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін Новина оновлена 21 лютого 2023, 14:48
Володимир Путін

Реакція України не забарилася

Нове послання російського диктатора володимира путіна Федеральним зборам виявилося настільки очевидним і нудним, що навіть його глядачі не змогли це приховувати. Очікувано в ньому глава кремля зробив низку заяв із погрозами на адресу Заходу та нашої країни. Втім, на цей перформанс уже відреагували і в Україні.

В Офісі президента України вважають, що цим виступом путін публічно показав свою неактуальність та розгубленість.

"путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що рф перебуває в безумовному "таёжном тупике". І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"…Sic transit gloria mundi путіна в парламенті рф", — каже радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Керівник ОП Андрій Єрмак описав послання путіна коротко — "вони стратегічно в глухому куті".

"Якщо коротко — вони стратегічно у глухому куті. Наша задача їх вибити з України та покарати за все", — заявив Єрмак.

Секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив, як покірно поводилися присутні.

"Мертві обличчя, брехливі слова, безмовно покірна країна. The end! москва, гостиний двір 22 лютого 2023 року",пише Данілов, прикріплюючи фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін у зверненні зробив гучну заяву щодо ядерної зброї.

Також ми повідомляли про те, що в НАТО відповіли на гучну заяву путіна щодо ядерного озброєння.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Володимир Зеленський #ОП