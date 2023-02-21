"Наше завдання їх покарати": як у Зеленського відреагували на звернення путіна

Реакція України не забарилася

Нове послання російського диктатора володимира путіна Федеральним зборам виявилося настільки очевидним і нудним, що навіть його глядачі не змогли це приховувати. Очікувано в ньому глава кремля зробив низку заяв із погрозами на адресу Заходу та нашої країни. Втім, на цей перформанс уже відреагували і в Україні.

В Офісі президента України вважають, що цим виступом путін публічно показав свою неактуальність та розгубленість.

"путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що рф перебуває в безумовному "таёжном тупике". І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"…Sic transit gloria mundi путіна в парламенті рф", — каже радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Керівник ОП Андрій Єрмак описав послання путіна коротко — "вони стратегічно в глухому куті".

"Якщо коротко — вони стратегічно у глухому куті. Наша задача їх вибити з України та покарати за все", — заявив Єрмак.

Секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив, як покірно поводилися присутні.

"Мертві обличчя, брехливі слова, безмовно покірна країна. The end! москва, гостиний двір 22 лютого 2023 року", — пише Данілов, прикріплюючи фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін у зверненні зробив гучну заяву щодо ядерної зброї.

Також ми повідомляли про те, що в НАТО відповіли на гучну заяву путіна щодо ядерного озброєння.