Сплячий медведєв на засіданні політбюро: фото глядачів путінського звернення викликало вал глузувань у мережі
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Виступ путіна став приводом для глузувань
21 лютого російський диктатор володимир путін виступив у своєму традиційному посланні Федеральним зборам. Традиційно в ньому не обійшлося без нападок на Захід і нашу країну, але погрози "злой НАТЄ", мабуть, стали для уряду росії настільки повсякденною справою, що багато хто з нього віддав перевагу бурмоту глави кремля сну або "польотах в хмарах". З перекошених облич глядачів путінського звернення вже встигли посміятися і в мережі.
Зажурився, наприклад, і колишній президент росії дмитро медведєв, мабуть пишучи уві сні новий безглуздий текст для чергового посту в Telegram.
І в мережі це оцінили:
Пише головний редактор "Бабеля", прикріплюючи фото з цього заходу:
Ось так виглядав російський державний діяч та топ-менеджер, головний виконавчий директор нафтогазової компанії ПАТ "НК "Роснефть" ігор сєчін.
Або можна відзначити главу МЗС сергія лаврова.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін у зверненні зробив гучну заяву щодо ядерної зброї.
Також ми повідомляли про те, що путін збудився через нову назву однієї з бригад ЗСУ — і відразу зганьбився.