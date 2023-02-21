Сплячий медведєв на засіданні політбюро: фото глядачів путінського звернення викликало вал глузувань у мережі

Виступ путіна став приводом для глузувань

21 лютого російський диктатор володимир путін виступив у своєму традиційному посланні Федеральним зборам. Традиційно в ньому не обійшлося без нападок на Захід і нашу країну, але погрози "злой НАТЄ", мабуть, стали для уряду росії настільки повсякденною справою, що багато хто з нього віддав перевагу бурмоту глави кремля сну або "польотах в хмарах". З перекошених облич глядачів путінського звернення вже встигли посміятися і в мережі.

Зажурився, наприклад, і колишній президент росії дмитро медведєв, мабуть пишучи уві сні новий безглуздий текст для чергового посту в Telegram.

І в мережі це оцінили:

Пише головний редактор "Бабеля", прикріплюючи фото з цього заходу:

Ось так виглядав російський державний діяч та топ-менеджер, головний виконавчий директор нафтогазової компанії ПАТ "НК "Роснефть" ігор сєчін.

Або можна відзначити главу МЗС сергія лаврова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін у зверненні зробив гучну заяву щодо ядерної зброї.

Також ми повідомляли про те, що путін збудився через нову назву однієї з бригад ЗСУ — і відразу зганьбився.