Спящий медведев на заседании политбюро: фото зрителей путинского обращения вызвало вал насмешек в сети

Выступление путина стало поводом для насмешек

21 февраля российский диктатор владимир путин выступил в своем традиционном послании Федеральному собранию. Естественно, в нем не обошлось без нападок на Запад и нашу страну, но угрозы "злой НАТЕ", видимо, стали для правительства рф столь обыденным делом, что многие из него предпочли бормотанию главы кремля сон или "полеты в облаках". С перекошенных лиц зрителей путинского обращения уже успели посмеяться и в сети.

Приуныл, например, и бывший президент рф дмитрий медведев, видимо сочиняя во сне новый нелепый текст для очередного поста в Telegram.

И в сети это оценили:

Пишет главред "Бабеля", прикрепляя фото с данного мероприятия:

Вот так выглядел российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть" игорь сечин.

Или можно отметить главу МИД сергея лаврова.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин в обращении сделал громкое заялвение по ядерному оружию.

Также мы сообщали о том, что путин возбудился из-за нового названия одной из бригад ВСУ — и тут же опозорился.