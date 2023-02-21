Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" — чего ждать от российского диктатора

Во вторник, 21 февраля, путин обратится к федеральному собранию.

Соответствующее обращение планировалось еще на конец прошлого года, но его перенесли, надеясь на какие-то успехи на фронте.

Предполагаю, что основные месседжи послания путина будут скорректированы в зависимости от факта вчерашнего визита Байдена в Украину, который не может остаться без ответа.

Поэтому содержание речи путина предугадать очень сложно. Вполне возможно, что президент рф вообще примет решение в последний момент.

Можно предположить две крайности. Первая – "вставай страна огромная" со всеми вытекающими: новая волна мобилизации, военное положение и т. д. К слову, именно об этом сценарии говорят некоторые зарубежные СМИ, а в ГУР Минобороны Украины прогнозируют, что в россии готовится мобилизация студентов очной формы обучения.

Второй полюс – вообще ничего подобного. Более или менее нейтральное обращение, посвященное внутренним проблемам страны. Дела на внешнем контуре будут описаны максимально обтекаемо, а все важные решения будут приниматься за закрытыми дверями.