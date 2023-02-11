путин обратится к Федеральному собранию: политический психолог рассказал, чего ожидать – и почему

Диктатору необходимо присутствовать в медийном пространстве

Российский диктатор владимир путин, наконец, решился обратиться с посланием к Федеральному собранию. Должен был сделать это традиционно под конец года. Но не стал.

Вероятно, ожидал каких-то значимых результатов в Украине от оккупационной армии. Которая таковых не продемонстрировала. И не демонстрирует.

Тянуть далее нельзя, а тут еще и годовщина вторжения вскоре. А потому путинский глашатай песков анонсировал, что его шеф обратится таки к Федеральному собранию – 21 февраля.

Чего ожидать от этого обращения, "Телеграфу" рассказал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Естественно, путину необходимо присутствовать в медийном пространстве. Он пропустил ряд важных обращений в конце прошлого года. Что становится заметно. И негативно влияет на его рейтинг. Потому что это признак слабости. Позволить себе этого путин не может – вот и решил выступить с обращением к Федеральному собранию, хоть и почти на два месяца позже обычного", – поясняет Валентин Ким.

По его мнению, вполне логично с точки зрения Кремля сделать это обращение перед годовщиной вторжения. Но не в сам день.

"Если делать непосредственно 24 февраля, необходимы некие победные реляции. С чем – проблема. То ли дело – просто подвести итоги года и в очередной раз рассказать россиянам, что путинский режим абсолютно правильно сделал, напав на Украину, что иначе рф оказалась бы на грани уничтожения и тому подобное… Такое обращение укладывается в риторику Кремля и логику медийного присутствия лидера воюющей страны", – считает политпсихолог.

Он предполагает, что вряд ли мы услышим некие новые смыслы и нарративы. Скорее всего, просто закрепление пройденного материала. По принципу: повторение – мать учения. Именно так, отмечает эксперт, сейчас действует Кремль и российская пропаганда.

"Думаю, мы услышим те же тезисы, которыми путин уже сыпал в этом году – в Санкт-Петербурге, в Волгограде, – прогнозирует Валентин Ким. – Будет акцент на жертвенной роли рф. На то, что война вынужденная, что российская власть очень хочет ее остановить (всё в рамках оруэлловского "1984"). Ничего кардинально нового".

Эксперт уверен, что Кремль будет играть от обороны: НАТО нападает, Запад напичкивает Украину оружием, россия вынуждена обороняться. Но это, акцентирует Валентин Ким, не новые идеи – мы такое слышали многократно.

Он не сомневается, что путин будет использовать новое положение россии как страны-изгоя для укрепления своей власти, для обвинительной риторики.

"Для него это удобно – переворачивать причинно-следственные связи. Следствие (всё, что пожинает рф после вторжения в Украину) путин делает причиной. То, что Запад поставляет всё больше оружия Украине для отражения российской агрессии – преподносит как причину нападения. Если оценивать путинские выступления этого года, видно, что он уходит в архаику, в старые советские нарративы. Старается повторять клише, которые Кремль и в пору СССР прописывал для советской пропаганды. Цель – разбудить в россиянах древние, уже отработанные поведенческие механизмы. Речь о механизмах мобилизации общества, консолидации вокруг всегда во всём правой власти, "единым строем против общего врага". Каждый гражданин, по логике таких автократических режимов, представляет собой боевую единицу, о ценности человеческой жизни как таковой речи не идет, – подчеркивает политический психолог. – И это особенно заметно на фоне неудач Кремля по всем фронтам. И на военном, и на экономическом, и на внешнеполитическом".