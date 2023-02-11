путін звернеться до Федеральних зборів: політичний психолог розповів, чого чекати – і чому

Диктатору необхідно бути присутнім у медійному просторі

Російський диктатор володимир путін нарешті зважився звернутися з посланням до Федеральних зборів. Мав зробити це традиційно під кінець року. Але не став.

Ймовірно, чекав на якісь значні результати в Україні від окупаційної армії. Яка їх не продемонструвала. І не демонструє.

Тягнути далі не можна, а тут ще й річниця вторгнення незабаром. А тому путінський глашатай пісків анонсував, що його шеф таки звернеться до Федеральних зборів – 21 лютого.

Чого очікувати від цього звернення, "Телеграфу" розповів політичний психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

"Звичайно, путіну необхідно бути присутнім у медійному просторі. Він пропустив низку важливих звернень наприкінці минулого року. Що стає помітно. І негативно впливає на його рейтинг. Тому що це ознака слабкості. Дозволити собі цього путін не може – ось і вирішив виступити зі зверненням до Федеральних зборів, хоч і майже на два місяці пізніше, ніж звичайно", – пояснює Валентин Кім.

На його думку, цілком логічно з погляду Кремля зробити це звернення перед роковинами вторгнення. Але не в сам день.

"Якщо робити безпосередньо 24 лютого, необхідні деякі переможні реляції. З чим — проблема. Чи то справа — просто підбити підсумки року і в черговий раз розповісти росіянам, що путінський режим абсолютно правильно зробив, напавши на Україну, що інакше росія виявилася б на межі знищення тощо… Таке звернення вкладається в риторику Кремля та логіку медійної присутності лідера країни, що воює", – вважає політпсихолог.

Він припускає, що навряд чи ми почуємо якісь нові смисли та наративи. Швидше за все, просто закріплення пройденого матеріалу. За принципом: повторення – мати вчення. Саме так, зазначає експерт, зараз діє Кремль та російська пропаганда.

"Думаю, ми почуємо ті ж тези, якими путін вже сипав цього року — у Санкт-Петербурзі, у Волгограді, — прогнозує Валентин Кім. — Буде акцент на жертовній ролі росії. На те, що війна змушена, що російська влада дуже хоче її зупинити (все в рамках оруеллівського "1984"). Нічого кардинально нового".

Експерт упевнений, що Кремль гратиме від оборони: НАТО нападає, Захід напихає Україну зброєю, росія змушена оборонятися. Але це, наголошує Валентин Кім, не нові ідеї – ми таке чули багаторазово.

Він не сумнівається, що путін використовуватиме нове становище росії як країни-ізгоя для зміцнення своєї влади, для обвинувальної риторики.

"Для нього це зручно — перевертати причинно-наслідкові зв’язки. Слідство (все, що пожинає рф після вторгнення в Україну) путін робить причиною. Те, що Захід постачає все більше зброї Україні для відбиття російської агресії — подає як причину нападу. Якщо оцінювати путінські виступи цього року, видно, що він іде в архаїку, в старі радянські наративи, намагається повторювати кліше, які Кремль і в пору СРСР прописував для радянської пропаганди. консолідації навколо завжди у всьому правій владі, "єдиним строєм проти спільного ворога". Кожен громадянин, за логікою таких автократичних режимів, є бойовою одиницею, про цінність людського життя як такої мови не йдеться, – підкреслює політичний психолог. – І це особливо помітно на тлі невдач Кремля по всіх напрямках. І на військовому, і на економічному, і на зовнішньополітичному.