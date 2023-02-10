"Між нами величезна прірва": Зеленський про те, чому українці не пробачать путіна

В основі світогляду путіна — зруйновані території, нехтування міжнародним правом та правами людини

Президент Володимир Зеленський, який здійснює поїздки по ряду європейських країн, вважає, що російський диктатор володимир путін поводиться як голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер під час Другої світової війни, – і йому не буде прощення ні від українців, ні від інших народів.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

"Українці не пробачать путіна. Та й більшість країн світу вже давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків. Це нагадує мені кінець Гітлера: коли він програв світову війну, він все ще продовжував бомбити Лондон. Він зробив це, хоч і не був дурний. Ви просто повинні зрозуміти: "Між нами величезна прірва, як політична, так і історична. Це питання світогляду. І результатом його світогляду є: зруйновані території, зневага міжнародним правом, правами людини, зневага до всього живого. Неважливо, скільки ще людей ви відправите на смерть", ви боретеся за своє місце", - вважає президент України.

Зеленський упевнений, що нинішнього президента росії неможливо зупинити, "бо путін — це дракон, якому потрібно їсти: щоб задовольнити його апетит, ви даєте йому одну країну за іншою або, принаймні, їх частину".

У сучасному світі ані кордони, ані океани не зупинять росіян, вважає український лідер.

І легко припустити, що якщо Україна поступиться ворогові, і російські війська виявляться на кордоні ФРН, то країні доведеться жертвувати життям своїх людей.

"Тому те, що сьогодні робить Україна, є сприятливішим для вашої країни ", — вважає український лідер.

Ще один аспект, який обурює Володимира Зеленського, – невідповідність між словами та справами європейських політиків.

За словами очільника України, після вторгнення росії він щодня розмовляв з європейськими лідерами і говорив: "Зателефонуйте йому, зупиніть його, зупиніть його війська".

"Я попереджав: дайте нам багато зброї. Я також закликав до застосування зброї та санкцій як превентивний захід. Якщо всі знали, що путін збирається вторгнутися до нашої країни, чому вони не ввели санкції? Це просто смішно, коли ви всі публічно виступаєте в наш захист і при цьому хочете обійти санкції чи притримати зброю.

"Я бачу в цьому брудну політику: ви знаєте, що росія історично програє цю війну, але ви все одно відмовляєтеся допомогти Україні у випадку, якщо – з ймовірністю 1% – росія таки переможе. Тому що тоді ви зможете сказати путіну: "Ти пам’ятаєш? Я тоді трохи пригальмував!". І це саме те, що мені не подобається в політиці: говорити про цінності, а потім знецінювати їх своїми діями ", — обурений президент Зеленський.

Нагадаємо, що під час прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем у рамках саміту ЄС Володимир Зеленський висловився з приводу делікатного питання з ухилянтами. За його словами, Україна воює майже рік, і це складно як для країни, так і для самих воїнів. Але країна не вистояла б, якби українці не залишилися на своїх місцях, адже хтось має підтримувати економіку.