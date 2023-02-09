“Ми не можемо гнати ціпками на війну, але...”: Зеленський на саміті ЄС відповів ухилистам

Кожен українець має залишатися на своєму місці, наближаючи тим самим перемогу над росією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував факти ухилення від військової служби України. За його словами, частина людей все ж таки повинна працювати і платити податки державі.

Таку думку він висловив під час прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем у рамках саміту ЄС. Він підкреслив, що заганяти народ "палками" на війну Україна не може.

Володимир Зеленський пояснив, що Україна воює майже рік, і це складно як для країни, так і для самих воїнів. Але країна не вистояла б, якби українці не залишилися на своїх місцях, адже хтось має підтримувати економіку.

"Мені здається, що не треба все змішувати. Дуже складно воювати так довго. І тут велика подяка воїнам, і не лише тим воїнам, які перебувають на лінії фронту, але передусім їм, вони віддають свої життя. Але й усім тим, хто воює всередині держави — на своїх робочих місцях, бо треба підтримувати армію та робочі місця. Люди мають працювати та сплачувати податки", — сказав Зеленський.

У деяких на тлі постійних стресів та страху трапляються психологічні зриви. І це треба враховувати, критикуючи того чи іншого українця за те, що він не на фронті. Президент попросив не застосовувати до всіх однакових стандартів.

"Є люди, які потребують реабілітації. Є ті, хто втратив своїх близьких і рідних. Їм дуже складно. Є хтось, хто хоче забути про те, що горе в сім’ї. Просто по-людському, я думаю, що ми повинні розуміти, що люди різні, і це є складовою життя. І ми не можемо до всіх ставитися абсолютно однаково", — сказав президент.

Також він додав, що перемога України залежить не лише від воїнів, а й від єдності у країні. Безперечно, є ті, хто відпочиває під час війни, зокрема депутати — винятки бували протягом усіх воєн. Але президент своїм прикладом повинен показувати, як треба поводитися.

"На жаль, є ті, хто відпочивають. І є такі люди. Слава богу, що це не мільйони людей. На жаль, такі виклики були історично впродовж усіх воєн. І ми не є винятком. І тому інформаційна політика перш за все… Президент повинен показувати, як поводитися. Журналісти повинні показувати, де там хто… відпочиває, і трішки напружувати такий напрямок", — сказав Володимир Зеленський.

Український лідер також зазначив, що попри такі виклики українці були і залишаються єдиними. І саме завдяки цьому вдалося зупинити росію. А зараз найголовніше — здобути перемогу над ворогом. Зеленський нагадав, що про військове становище та мобілізацію треба говорити на кожному розі, щоб привернути максимальну увагу до захисту країни. Але силою гнати народ на фронт, як це робить росія, в Україні не будуть.

"Ми не можемо показувати приклад, як росія — "заганяти когось палицями" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу", — підсумував президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський не погоджується із західними експертами на рахунок Бахмута. Це місто відіграє важливу роль у нинішній фазі війни.