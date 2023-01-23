Повістка на дверях або від комунальників: експерти розповіли, чи це законно

В Україні продовжується мобілізація

У 2023 році військовозобов’язані чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки як за своїми домашніми адресами, так і в громадських місцях. У соціальних зараз зараз обговорюють відео, на якому люди у військовій формі прикріплюють повістку на вхідні двері квартири, фотографують її та йдуть. Експерти розповіли, наскільки такі дії працівників ТЦК та СП є правомірними.

Відповіді на це питання виданню ТСН.ua дали адвокат Олександр Заруцький та правоохоронець Едуард Багіров. Вони наголосили, що повістка має бути вручена чоловікові особисто в руки, адже він має поставити свій підпис про отримання.

"Повістка повинна бути врученоюв руки особі, якій вона належить. Адже людина повинна знати свої права та обов’язки. Тому просто прикріпити повістку на двері і вважати, що особа її отримала, це не законно. Людина, якій вручають повістку, повинна чітко розуміти свої права і знати про наслідки, які її можуть очікувати. Тому повістку мають вручити в руки , а вдавати, що її вручили прикріпивши на двері, є не дуже коректним рішенням", — пояснив Заруцький.

У свою чергу Багіров додав, що, отримавши повістку "на дверях", військовозобов’язаний навіть може не з’явитися у військкомат і жодних наслідків для нього не буде, тому що такий спосіб вручення є неправильним.

"Якщо людина не підписала повістку, то дії військових з повісткою не мають юридичної сили . Вони могли її прикріпити де завгодно. Військові мали дочекатися людини і вручити повістку в руки і отримати підпис про вручення. А прикріплення на двері — це відхилення від правил вручення повісток", — сказав Багіров.

Водночас у мережі з’явилося відео, на якому відображено, як повістки приносять співробітники управляючої компанії одного з районів, у Києві. Жінки одягнені в комунальну форму пояснюють, що таке завдання прописало в їх посадовій інструкції, а повістки їм передають з військкомату. Наразі деталі цього відео з’ясовуються.

Журналісти ТСН.ua зателефонували до керуючої компанії та з’ясували, чи правда, що їхні співробітники розносять повістки. Інформацію підтвердили.

"Так, наші двірники розносять повістки", — сказала оператор.

Правозахисник Багіров зазначив, що комунальники не мають таких повноважень на законодавчому рівні, щоб розносити повістки.

"Все має бути в рамках закону. Двірники мають виконувати свою роботу, а не підміняти собою співробітників військкомату. У комунальних працівників немає таких повноважень на законодавчому рівні. Якщо люди отримають повістки від співробітників ЖЕКу чи консьєржа, то вони не можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо не з’являться у військкоматі", — підсумував Едуард Багіров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, юрист Юрій Дончак пояснив, чи можуть чоловіка викликати у військкомат по СМС, поштою або через родичів військовозобов’язаного.