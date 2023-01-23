Повестка на дверях или от коммунальщиков: эксперты рассказали, законно ли это

В Украине продолжается мобилизация

В 2023 году военнообязанные мужчины в Украине продолжают получать повестки, как по своим домашним адресам, так и в общественных местах. В социальных сейчас сейчас обсуждают видео, на котором люди в военной форме прикрепляют повестку на входную дверь квартиры, фотографируют ее и уходят. Эксперты рассказали, насколько такие действия сотрудников ТЦК и СП являются правомерными.

Ответы на этот вопрос изданию ТСН.ua дали адвокат Александр Заруцкий и правозращитник Эдуард Багиров. Они подчеркнули, что повестка должна быть вручена мужчине лично в руки, ведь он должен поставить свою подпись о получении.

"Повестка должна быть вручена в руки лицу, к которому он относится. Ведь человек должен знать свои права и обязанности. Поэтому просто прикрепить повестку на дверь и считать, что лицо ее получило, это не законно. Человек, которому вручают повестку должен четко понимать свои права и знать о последствиях, которые ее могут ожидать. Поэтому повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили прикрепив на дверь, является не очень корректным решением", — объяснил Заруцкий.

В свою очередь Багиров добавил, что получив повестку "на двери" военнообязанный даже может не явиться в военкомат и никаких последствий для него не будет, потому как такой способ вручения является неправильным.

"Если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой не имеют юридической силы. Лицо, которое они вызывают, может не явиться в военкомат и никаких правовых последствий для гражданина не будет. То, что они сфотографировали повестку на дверях квартиры, тоже не имеет значения. Они могли ее прикрепить где угодно. Военные должны были дождаться человека и вручить повестку в руки и получить подпись о вручении. А прикрепление на дверь — это отклонение от правил вручения повесток", — сказал Багиров.

В то же время в сети появилось видео, на котором запечатлено, как повестки приносят сотрудники управляющей компании одного из районов в Киеве. Женщины одетые в коммунальную форму в свою очередь объясняют, что такая задача прописала в их должностной инструкции, а повестки им передают из военкомата. На данный момент детали этого видео выясняются.

Журналисты ТСН.ua позвонили в управляющую компанию и выяснили, правда ли, что их сотрудники разносят повестки. Информацию им подтвердили.

"Да, наши дворники разносят повестки", – сказала оператор.

Правозащитник Багиров отметил, что у коммунальщиков нет таких полномочий на законодательном уровне, чтобы разносить повестки.

"Все должно быть в рамках закона. Дворники должны выполнять свою работу, а не подменять собой сотрудников военкомата. У коммунальных работников нет таких полномочий на законодательном уровне. Если люди получат повестки от сотрудников ЖЭКа или консьержа, то они не могут быть привлечены к ответственности, если не появятся в военкомате", — подытожил Эдуард Багиров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, юрист Юрий Дончак объяснил, могут ли мужчину вызвать в военкомат по СМС, по почте или же через родственников военнообязанного.