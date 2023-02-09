Бої за Бахмут: Зеленський пояснив, у чому не згоден із західними експертами

Україні необхідно виграти час

Українські війська продовжують героїчно утримувати Бахмут навіть незважаючи на заклики західних партнерів переключити основну увагу з нього на планування нового наступу. Президент України пояснив, чому так відбувається, а також заявив, що в нашій країні не погоджуються з висновками західних експертів з приводу того, що це місто "не має стратегічного значення".

Так, в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel Володимир Зеленський заявив, що армія та спецслужби України не погоджуються з висновками західних експертів про те, що Бахмут "не несе стратегічного значення", а тому українській армії нібито немає сенсу за нього битися.

На його думку, утримання Бахмута допомагає виграти час до нових постачань зброї.

"Ми зараз отримуємо час для постачання зброї, для того, щоб наша армія була посилена", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що командир 45-ї окремої артилерійської бригади, полковник Олег Файдюк заявив, що Збройні сили України можуть утримати Бахмут до весни.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський розповів про ситуацію на фронті у районі Бахмута. Окупаційні війська намагаються оточити місто, проте українські захисники активно їм протидіють.