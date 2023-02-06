Зеленський розповів про ситуацію на фронті в районі Бахмута: подробиці

Ситуація біля Бахмута залишається дуже складною

Окупаційні війська намагаються оточити Бахмут, проте українські захисники активно їм протидіють.

Як розповів під час традиційного відеозвернення президент України Володимир Зеленський, темі Бахмута було присвячено основну увагу на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке відбулося 6 лютого.

Він зазначив, що ключовою темою зустрічі були дії ЗСУ на передовій, причому не лише на Донеччині.

"Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто і зламати там нашу оборону. Протидіємо. І я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію!", — сказав Зеленський.

Президент також додав, що на Ставці розглядали питання забезпечення українських воїнів боєприпасами та додав, що ключовим чинником є артилерія.

Крім того, він повідомив, що в ряді прикордонних і прифронтових регіонах було призначено нових керівників з числа людей з бойовим досвідом, які можуть себе найефективніше проявити у захисті від наявних нині загроз.

Як повідомлялося раніше, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що зараз відбувається біля Бахмута і чому противнику не вдасться просто так його взяти.