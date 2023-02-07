"До весни можна працювати": комбриг розповів, що зараз відбувається у Бахмуті

Російське командування цінує боєприпаси більше, аніж людей

Збройні сили України є всі шанси на те, щоб утримати місто Бахмут (Донецька область) до весни, адже артилерійські сили українських захисників із противником практично рівні.

Про це у своєму інтерв'ю для видання "Українська правда" розповів командир 45-ої окремої артилерійської бригади, полковник Олег Файдюк, відповідаючи на запитання журналіста щодо співвідношення української та російської артилерії на найгарячішому напрямку фронту.

"Станом на зараз – один до одного. Ми днями піднялися на вершину між Часовим Яром і Бахмутом і спостерігали за роботою української та російської артилерії – моментами здавалося, що українська артилерія працює навіть потужніше", — пояснив він.

За словами комбрига, українські військові не розслабляються, адже ворог втрат не рахує, для нього звичайний снаряд коштує дорожче за звільненого "зека". Вони накопичують боєприпаси і не хочуть витрачати їх, аби підтримати 5-10 людей. Все відбувається за принципом "баби ще народять, а снаряди потрібно купляти".

Що стосується сил та засобів ЗСУ, то Файдюк запевнив, що наші захисники мають їх достатньо, аби утримувати Бахмут і надалі. Водночас подальших прогнозів, зокрема розвитку подій на Бахмутському напрямку до весни, давати не береться, мовляв, точно сказати поки важко. Комбриг говорить, що все залежатиме від обстановки. За його словами, українська сторона, на відміну від росіян, найбільше цінує людей.

"Точно не можу сказати. Там у чому основна ідея… Тримати, щоб тримати? Якщо будуть вигідніші рубежі або противник ще більше почне тиснути… У нас же "баби не понароджують" – ми найбільше цінуємо людей. Тим паче, якщо це нормальний навчений і вмотивований солдат, ключовий фахівець, то його втрата означатиме провал на напрямку. Неважливо навіть, яке туди йде забезпечення: немає фахівця – усе. Все залежатиме від обстановки. Поки що вони не заводять туди важку техніку на штурм. До весни, думаю, можна працювати", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямі. Зокрема, за словами генерал-полковника, ця територія дотепер залишається найгарячішою точкою фронту, однак українські військові роблять все можливе, щоб успішно ліквідовувати найкращі підрозділи ворога.