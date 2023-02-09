“Мы не можем гнать палками на войну, но...”: Зеленский на саммите ЕС ответил уклонистам

Каждый украинец должен оставаться на своем месте, тем самым приближая победу над россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал факты уклонения от воинской службы в Украине. По его словам, часть людей все же должна работать и платить налоги государству.

Такое мнение он выразил во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем в рамках саммита ЕС. Он подчеркнул, что загонять народ "палками" на войну Украина на может.

Владимир Зеленский пояснил, что Украина воюет почти год и это сложно как для страны, так и для самих воинов. Но страна бы не выстояла, если бы украинцы не остались на своих местах, ведь кто-то должен поддерживать экономику.

"Мне кажется, что не надо все смешивать. Очень сложно воевать так долго. И здесь большая благодарность воинам, и не только тем воинам, которые находятся на линии фронта, но прежде всего им, они отдают свои жизни. Но и всем тем, кто воюет внутри государства — на своих рабочих местах, потому что надо поддерживать армию и рабочие места. Люди должны работать и платить налоги", — сказал Зеленский.

У некоторых на фоне постоянных стрессов и страха случаются психологические срывы. И это нужно учитывать, критикуя того или иного украинца за то, что он находится не на фронте. Президент попросил не применять ко всем одинаковые стандарты.

"Есть люди, которые нуждаются в реабилитации. Есть те, кто потерял своих близких и родных. Им очень сложно. Есть кто-то, кто хочет забыть о том, что горе в семье. Просто по-человечески, я думаю, что мы должны понимать, что люди разные, и это составляющая жизни. И мы не можем ко всем относиться абсолютно одинаково", — сказал президент.

Также он добавил, что победа Украины зависит не только от воинов, но и от единства в стране. Безусловно, есть те, кто отдыхает во время войны, в частности, депутаты — исключения находились на протяжении всех войн. Но президент своим примером должен показывать, как нужно себя вести.

"К сожалению, есть те, кто отдыхают. И есть такие люди. Слава богу, что это не миллионы людей. К сожалению, такие вызовы были исторически на протяжении всех войн. И мы не являемся исключением. И поэтому, информационная политика прежде всего… Президент должен показывать, как себя надо вести. Журналисты должны показывать, где там кто… отдыхает, и немножечко напрягать такое направление", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что несмотря на такие вызовы, украинцы были и остаются едиными. И именно благодаря этому удалось остановить россию. А сейчас самое главное — одержать победу над врагом. Зеленский напомнил, что о военном положении и мобилизации нужно говорить на каждом углу, чтобы привлечь максимальное внимание к защите страны. Но силой гнать народ на фронт, как это делает россия, в Украине не будут.

"Мы не можем показывать пример, как россия — "загонять кого-то палками" на войну. Мы не такое государство. Потому что это парадокс. Мы воюем за европейские ценности и хотим быть членом Европейского Союза", — подытожил президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский не согласен с западными экспертами на счет Бахмута. Этот город играет важную роль в нынешней фазе войны.