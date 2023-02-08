СНБО развенчало очередной российский миф о вручении повесток украинцам

Мужчин призывного возраста за рубежом могут информировать о начале мобилизации или призыва на службу в Украине

На фоне того, что в Украине продлили мобилизацию и военное положение, россияне придумали новый фейк. Они запустили видео, как якобы в Польше вручают повестки в военкомат украинским мужчинам.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации СНБО. Эксперты подробно объяснили, почему это фейк.

Согласно сообщениям в пророссийских СМИ, в польских городах Познань и Тарнов украинские мужчины начали получать повестки. Украинским дипломатическим учреждениям поручено вести военный учет мужчин-украинцев, предостерегают СМИ оккупантов.

"Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако у них нет права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации уточнили, что дипучреждения должны лишь доносить до украинцев призывного возраста за рубежом информацию о начале призыва на срочную военную службу. Также они могут и обязаны способствовать возвращению мужчин, у которых нет освобождения от прохождения службы, на территорию нашей страны во время мобилизации или военного положения. Но вручать повестки непосредственно за границей ни один орган не уполномочен.

"Поэтому видео с вручением повесток является фейковой постановкой Кремля", — подытожили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что почему повестки выдают в общественных местах. С 2023 года меры по выдаче повесток мужчинам в Украине были ужесточены.