Мобилизация продолжается: полковник объяснил, кто может вручать повестки мужчинам в Украине

Помимо ТЦК и СП право вручать повестку предусмотрено и для других уполномоченных лиц

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, а это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет все также могут получить повестку. Есть определенный перечень лиц, которые уполномочены выдавать гражданам повестки.

В конце 2022 году правила воинского учета усовершенствовали и они были утверждены правительственным постановлением. Об этом во время брифинга в Military media center сообщил начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин.

По его словам, выдачу повесток также могут совершать руководители учреждений, где работают военнообязанные мужчины.

"Кроме ТЦК и СП право вручать повестку предусмотрено и для других уполномоченных лиц – в частности, руководителей учреждений, организаций и предприятий, где работают военнообязанные. Потому что на предприятиях тоже ведется воинский учет", – подчеркнул Калугин.

Относительно вручения повесток мужчинам в общественных местах, полковник добавил, что лучше бы это делалось вместе с представителями Нацполиции, чтобы была возможность установить личность гражданина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что мобилизацию в Украине в ближайшее время могут вновь продлить.