Укр

Выдача повесток через начальников на работе: юрист рассказала, как это работает

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Что делать руководителям компаний, если военкомат дал задание раздать повестки сотрудникам

После внесения изменений в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (ПВР), в Украине могут начать выдавать повестки в территориальные центры комплектации (ТЦК) по другим принципам.

Как объяснила в комментарии НВ старший юрист юридической компании "Астерс" Юна Потемкина, постановление №1487 предусматривает выдачу повесток сотрудникам компаний через их руководителей.

В частности в случае получения распоряжения от военкомата руководитель должен выдать приказ об оповещении ПВР, ознакомить соответствующих лиц под персональную подпись и направить копию этого приказа в ТЦК в трехдневный срок.

После этого он обязан выдать повестки, а также уведомить ТЦК в письменной форме о лицах из числа ПВР, которые временно нетрудоспособны, либо находятся в отпуске или командировке.

Кроме того, на руководителя организации возлагается ответственность по обеспечению контроля за явкой ПВР в военкомат.

Потемкина подчеркнула, что этот механизм не является новым, однако особой популярностью среди ТЦК он не пользовался. При этом она подчеркнула, что его обновление свидетельствует о неком интересе к нему со стороны военных.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины 3 января опубликовал новые правила о порядке постановки на военный учет. Процесс немного диджитализировали и усилили контроль за ведением учета.

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