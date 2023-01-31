Мобилизация в Украине: некоторым компаниям разрешили бронировать сотрудников, но есть условия

Чтобы забронировать своих работников, компания должна иметь статус "критической"

В Украине продлены сроки военного положения и всеобщей мобилизации. Это означает, что многие граждане продолжат получать повестки, однако некоторые категории украинцев могут получить бронь от вызова в армию. Одними из них являются работники телеком- и IT-компаний, для которых правительство утвердило механизм бронирования.

Как сообщили в Минцифре, чтобы забронировать своих работников, компания должна иметь статус "критической" и чтобы подтвердить это, она должна соответствовать как минимум трем критериям из перечня:

являться резидентом "Дія.Сіті";

средняя зарплата на предприятии — не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;

не имеет задолженности по ЕСВ;

уплатила более 1,5 млн евро налогов в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;

за последний год получила более 32 млн евро поступлений (не считая кредиты и ссуды);

является важной для национальной экономики или нужд территориальной громады.

При этом отмечается, что одна компания может забронировать не более 50% военнообязанных работников от их количества на дату представления списка.

Руководители предприятий и их заместители подлежат бронированию независимо от возраста, воинского звания и военно-учетной специальности, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что части украинцев продлили отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали о том, что адвокат Роман Симутин объяснил, почему повестку не могут заполнять на месте.