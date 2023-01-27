Мобилизация продолжается: адвокат объяснил, почему повестку не могут заполнять на месте

При вручении повесток в общественных местах есть свои нюансы

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине, мужчинам призывного возраста продолжают выдавать повестки. Нередко вручение повесток происходит в общественных местах и в этом случае заготовленного бланка у представителей военкомата нет. Однако заполнение за повестки на месте является нарушением.

Существует определенный порядок вручения повестки военнообязанному. Она должна быть вручена конкретному лицу. То есть, бланк заранее должен быть подготовлен и заполнен. Об этом "Телеграфу" рассказал Адвокат Роман Симутин.

"Если вам вручают повестку (пустой бланк) и сразу при вас ее начинают заполнять – это уже нарушение. Потому что есть определенный порядок вручения повестки. Она вручается конкретному лицу, а не так, что вас где-то на улице остановили и сказали "Давай свои персональные данные!"", — подчеркнул адвокат.

По его словам, останавливать на улице мужчин и проверять их документы оснований нет, поскольку никаких правонарушений совершено не было.

"Не имеет также полномочий это делать и полицейский, так как вы, опять же, не совершаете никакого правонарушения", — добавил Симутин.

Однако если это будет требование военкомата, то адвокат советует попросить, чтобы его показали.

Подробнее о мобилизации в Украине и вручении повесток читайте в материале "Телеграфа": Мобилизация по повесткам нового образца: адвокат рассказал о нескольких важных моментах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Кристина Руда рассказала, как проходит военно-врачебная комиссия для призывников и каких врачей необходимо посетить.