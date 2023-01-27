Мобилизация по повесткам нового образца: адвокат рассказал о нескольких важных моментах

Роман Симутин прокомментировал "Телеграфу" нововведение и посоветовал быть законопослушными

В Украине из-за постоянных угроз со стороны россии продолжаются активные мобилизационные мероприятия. А с 1 января 2023 года военнообязанным гражданам начали выдавать повестки в военкоматы нового образца. Обновленный документ утвердил Кабинет министров своим постановлением от 30 декабря 2022 г. (№1487).

"Телеграф" поинтересовался у адвоката Романа Симутина, можно ли отказаться гражданам/гражданкам, если им выдают бланки старого образца, какая ответственность за отказ и где их могут вручать.

— Отличаются ли повестки нового образца от предыдущих и имеют ли право получатели отказываться от документа старого образца?

— Относительно отказа — рецептов в действительности никаких не бывает. Ситуацию с повестками попытаюсь объяснить по аналогии с осмотром водителя на состояние опьянения, регламентируемого Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУАП). В частности, порядок прохождения и проведения осмотра водителей регулируется постановлением Кабмина – именно так написано в кодексе. В порядке, утвержденном правительством, содержится даже форма направления на освидетельствование.

Повестка нового образца

Если мы возьмем постановление о новых повестках, утвержденное КМУ относительно формы повестки, то содержание бланка может изменяться и т.д. С точки зрения своей практики объясняю, когда я прихожу на судебное заседание по водительскому кейсу и говорю: "Ваша честь, так и так, форма направления не соответствует той, что утверждена постановлением Кабмина и порядку!". Судья на меня посмотрит-посмотрит и говорит: "Ну хорошо, что еще?". Я отвечаю, мол, вы знаете, порядок прописан так, но нарушена процедура. Судья же говорит, "Хорошо, что еще?" На это я апеллирую, например, что другая процедура нарушена. Но суд принимает решение, что водитель виновен.

Поэтому не важна ни форма, ни содержание, а важно, получишь ли ты повестку или нет. Если тебе ее вручили, а ты не пришел, то уполномоченные лица потом докажут, что ты не прибыл и что у тебя есть умысел на неприбытие. Плюс ко всему, вы саму повестку никак не обжалуете, ведь есть решение Верховного суда на этот счет. То есть повестка сама по себе вообще не обжалуется.

— Где и кому именно представители территориальных центров комплектования (ТЦК) имеют право вручать повестки, ведь, по информации из соцсетей, иногда бывают случаи, когда повестки вешают на двери, бросают в почтовые ящики и т.п.?

— Повестка должна должным образом оформляться. Ее не могут вручать просто так, непонятно как. В ТЦК теоретически могут написать, что они передали повестку и т.д. Но, опять же, с точки зрения юридической практики скажу, что военные могут отправить повестку и оформить материалы, которые в случае неприбытия военнообязанного будут формально находиться у них на рассмотрении как нарушение.

В действительности, тогда они могут принять решение по существу дела: либо привлечь лицо к ответственности (наложить штраф), либо не привлечь.

Фактически для этого даже повестки как таковой не нужно.

– Что именно вы имеете в виду?

— Например, если кто-то напишет, что военнообязанному "сообщили должным образом", и все материалы подтверждаются теми или иными данными. Затем эти материалы оформляются, а военком на их основании может написать так называемое требование (как я его называю). И впоследствии теоретически представители ТЦК могут обратиться в райуправление полиции о задержании гражданина и его доставке за уклонение от воинского учета.

— Можно потом обжаловать эти документы?

— В действительности такие требования пишутся хитро: там указывается — "Розыск, задержание и доставка в ТЦК". Хотя, какой может быть розыск? Да, может идти речь о задержании и доставке – это как возможный вариант средства принуждения (поскольку есть соответствующие материалы). Но никак не розыск. Они могут отчитываться обо всем, что хочешь. Каким способом вручена или не вручена повестка — уже неважно. Вопрос в том, должны ли вы идти в военкомат, или не должны. Это уже другая история.

Для меня не важна форма и содержание повестки, а ее дух.

Если вам вручают повестку (пустой бланк) и сразу при вас ее начинают заполнять – это уже нарушение. Потому что есть определенный порядок вручения повестки. Она вручается конкретному лицу, а не так, что вас где-то на улице остановили и сказали "Давай свои персональные данные!".

Во-первых, нет оснований останавливать вас и проверять документы, ведь вы не совершаете правонарушения (о полномочиях военных ТЦК я вообще молчу). Не имеет также полномочий это делать и полицейский, так как вы, опять же, не совершаете никакого правонарушения.

Во-вторых, другое дело, если будет требование от военкома, то нужно просить, чтобы его показали.

— То есть, рейды на улицах представители ТЦК не могут делать, чтобы вручать повестки рандомным встречным прохожим?

– Не могут вам вручить повестку именно таким образом – без ее предварительного заполнения, это неправильно. Представьте ситуацию: военком дает незаполненный бланк со своей подписью и ставит гербовую печать. Как потом эта повестка может быть использована? Скажу больше — может быть, кто-то из военных, вручающих повестки, решил кому-то отомстить и принес ее, как он считает, своему "злостному врагу", посылая его в военкомат. Ну, как это выглядит? Возможно, сводит какие-то личные счета. Возникает вопрос, как военком может ставить подпись на пустом документе? А если конкретному человеку не вручали повестку (например, не докажут, что именно его подпись стоит в бланке), то получается, что военком внес заведомо ложные сведения? Это уже уголовная статья.

Поэтому именно при таком случайном способе вручения вы можете отказываться — не могут вам вручить повестку без ее предварительного персонифицированного заполнения. Сначала вам должны дать выписанную повестку именно с вашими фамилией, именем и отчеством. И уже после этого, если отказываетесь ее принимать, тогда у вас уже будет уклонение. А как на улице могут установить, что вы именно тот, образно говоря, "Иванов Иван Иванович", если бланк предварительно незаполнен и в военкомат вызывали именно вас лично?

Есть четкий порядок, и вручать повестку должны в соответствии с порядком. В противном случае выходит, что мы тогда не правовое государство? Если порядок вручения повестки четко прописан в постановлении, следует его буквально соблюдать.

Очень важно отметить, что когда государство устанавливает правила (и это касается не только повесток) для граждан, оно требует их безоговорочного соблюдения, до самой запятой. Приведу такой пример: если какой-то гражданин приходит в любую государственную структуру и сдает какие-то документы, то в случае отсутствия определенных "бумаг", ему обычно говорят, "Мы неполный пакет не примем, мы вам отказываем".

Государство установило требование и сказало, что люди, вам должны вручать повестки таким вот образом, но, мол, нам все равно, как это на самом деле делается в реальной жизни. Почему я так говорю? Потому что смотрю на это с практической точки зрения, и порой кажется, что отдельным чиновникам безразлично. Потому что они не соблюдают свои же установленные правила. Выходит, что от нас требуют, а сами не соблюдают.

Когда ты приходишь в суд с жалобой на процедуру, тебе говорят, образно говоря, "зачем ты сюда пришел, потому что порядок нарушен?! Но ты же принял повестку, все — ты подлежашь мобилизации".

В таких случаях государство в лице чиновника, полицейского, суда показывают истцам на двери, образно говоря, с такой условной аргументацией: "Почему ты нам указываешь на порядок?!". Почему в западных странах настолько все зарегулировано и там говорят, что процедура — это все?! Ведь если там не соблюдена даже какая-нибудь мелкая процедура, то это очень грубое нарушение. У нас же наоборот, если процедура не соблюдена гражданином, то оказывается так можно, а когда государством — нет. Ему за это ничего будет.