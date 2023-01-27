Мобілізація продовжується: адвокат пояснив, чому повістку не можуть заповнювати на місці

При врученні повісток у громадських місцях є свої нюанси

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловікам призовного віку продовжують видавати повістки. Нерідко вручення повісток відбувається у громадських місцях і в цьому випадку заготовленого бланка представники військкомату не мають. Проте заповнення повістки дома є порушенням.

Існує певний порядок вручення повістки військовозобов’язаному. Вона має бути вручена конкретній особі. Тобто, бланк заздалегідь має бути підготовлений та заповнений. Про це "Телеграфу" розповів Адвокат Роман Сімутін.

"Якщо вам вручають повістку (порожній бланк) і одразу при вас її починають заповнювати – це вже порушення. Тому що є певний порядок вручення повістки. Вона вручається конкретній особі, а не так, що вас десь на вулиці зупинили та сказали "Давай свої персональні дані!"", — наголосив адвокат.

За його словами, зупиняти на вулиці чоловіків та перевіряти їхні документи підстав немає, оскільки жодних правопорушень скоєно не було.

"Не має також повноважень це робити й поліцейський, оскільки ви, знову ж таки, не чините жодного правопорушення", — додав Сімутін.

Однак, якщо це буде вимога військкомату, то адвокат радить попросити, щоб його показали.

Детальніше про мобілізацію в Україні та вручення повісток читайте у матеріалі "Телеграфа" : Мобілізація за повістками нового зразка: адвокат розповів про кілька важливих моментів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Христина Руда розповіла, як проходить військово-лікарська комісія для призовників та яких лікарів необхідно відвідати.