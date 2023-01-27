Мобілізація по повісткам нового зразка: адвокат розповів про декілька важливих моментів

Роман Сімутін прокоментував "Телеграфу" нововведення та порадив бути законослухняними

В Україні через постійні загрози з боку рф продовжуються активні мобілізаційні заходи. А з першого січня 2023 року військовозобов'язаним громадянам почали видавати повістки у військомати нового зразка. Оновлений документ затвердив Кабінет міністрів своєю постановою від 30 грудня 2022 року (№1487).

"Телеграф" поцікавився у адвоката Романа Сімутіна, чи можна відмовитися громадянам/громадянкам, якщо їм видають бланки старого зразка, яка відповідальність за відмову та де саме їх можуть вручати.

— Чи відрізняються повістки нового зразка від попередніх та чи мають право отримувачі повіток відмовлятися від документа старого зразка?

— Щодо відмови — рецептів в дійсності ніяких не буває. Ситуація з повістками спробую пояснити за аналогією з оглядом водія на стан сп'яніння, що регламентується Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУАП). Зокрема, порядок проходження і проведення огляду водіїв регулюється постановою Кабміну — так написано в кодексі. У порядку, який затверджений урядом, міститься навіть форма направлення на освідування.

Повістка нового зразка

Якщо так само ми візьмемо постанову про нові повістки, затверджену КМУ щодо форми повістки, то зміст бланку може змінюватися і т.д. З точки зору своєї практики пояснюю, коли я приходжу на судове засідання по водійському кейсу, говорю: "Ваша честь, так і так, форма направлення не відповідає тій, що затверджена постановою Кабміну і порядку!". Суддя на мене подивиться-подивиться і каже: "Ну, добре, що ще?". Я відповідаю, мовляв, ви ж знаєте, порядок прописаний так, але порушена процедура. Суддя каже, "Добре, що іще?". На це я апелюю, наприклад, що інша процедура порушена. Але суд ухвалює, що водій винен.

Тому неважлива ані форма, ані зміст, а важливо, чи ти отримаєш повістку, чи ні. Якщо тобі її вручили, а ти не прийшов, то уповноважені особи потім доведуть, що ти не прибув і що у тебе є умисел на неприбуття. Плюс до усього — ви саму повістку ніяк не оскаржите, адже є рішення Верховного суду з цього приводу. Тобто повістка сам по собі взагалі не оскаржується.

— Де і кому саме представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) мають право вручати повістки, адже, за інформацією із соцмереж, інколи бувають випадки, коли повістки вішають на двері помешкань, кидають в поштові скриньки тощо?

— Повістка повинна належним чином оформлюватися. Її не можуть вручати просто так, незрозуміло як. У ТЦК теоретично можуть написати, мовляв, що вони передали повістку і т.д. Але, знову ж таки, з точки зору юридичної практики скажу, що військові можуть відіслати повістку і оформити матеріали, які у разі неприбуття військовозобов'язаного будуть формально вже знаходяться у них на розгляді як порушення.

В дійсності тоді вони можуть прийняти рішення по суті справи: або притягнути особу до відповідальності (накласти штраф), або не притягнути.

Фактично для цього навіть і повістки як такої не потрібно.

— Що саме ви маєте на увазі?

— Наприклад, якщо хтось напише, що військовозобов'язаного "повідомили належним чином", і все — матеріали підтверджуються такими чи іншими даними. Потім ці матеріали оформлюються, а воєнком на їхній підставі може написати так звану вимогу (як я її називаю). І згодом теоретично представники ТЦК можуть звернутися вже до райуправління поліції про затримання громадянина та його доставку за ухилення від військового обліку.

— Чи можна потім оскаржити ці документи?

— В дійсності такі вимоги пишуться хитро: там вказується — "Розшук, затримання і доставка у ТЦК". Хоча, який може бути розшук?! Так, може йти мова про затримання і доставку — це як можливий варіант засобу примусу (адже є відповідні матеріали). Але ніяк не розшук. Вони можуть звітувати все, що хочеш. Яким способом вручена чи не вручена повістка — вже не має значення. Питання у тому, чи повинні ви йти у військомат, чи не повинні. Це вже інша історія.

Для мене неважлива форма і зміст повістки, а її дух.

А якщо вам вручають повістку (порожній бланк) і одразу при вас її починають заповнювати — це вже порушення. Тому що є певний порядок вручення повістки. Вона вручається конкретній особі, а не так, що вас десь на вулиці зупинили і сказали "Давай свої персональні дані!".

По-перше, немає підстав зупиняти вас і перевіряти документи, адже ви не вчиняєте правопорушення (про повноваження військових ТЦК я взагалі мовчу). Не має також повноважень це робити і у поліцейського, оскільки ви, знову ж таки, не вчиняєте ніякого правопорушення.

По-друге, інша річ, якщо буде вимога від воєнкома, то треба просити, щоб її показали.

— Тобто рейди на вулицях представники ТЦК не можуть робити, щоб вручати повістки рандомним зустрічним перехожим?

— Не можуть вручити повістку саме у такий спосіб — без її попереднього заповнення, це неправильно. Уявіть ситуацію: воєнком надає незаповнений бланк зі своїм підписом і ставить гербову печатку. Як ця повістка може бути використана?! Скажу більше — можливо хтось з військових, що вручають повістки, вирішив комусь помститися і приніс її, як він вважає, своєму "злісному ворогу", направляючи його у військомат. Ну, як це виглядає?! Можливо, зводить якісь особисті рахунки тощо. Виникає питання, як воєнком може ставити підпис на порожньому документі? А якщо конкретній людині не вручали повістку (наприклад, не доведуть, що саме її підпис стоїть в бланку), тоді получається, що воєнком вніс завідомо неправдиві відомості? Це ж вже кримінальна стаття.

Тому саме при такому випадковому способі вручення ви можете відмовлятися — вони не можуть вам вручити повістку без її попереднього персоніфікованого заповнення. Спочатку вам повинні дати виписану повістку конкретно з вашим прізвищем та ім'ям по-батькові. І вже після цього, якщо ви відмовляєтесь її приймати, тоді вже буде ухиляння. А як на вулиці можуть встановити, що ви саме той, образно кажучи, "Іванов Іван Іванович", якщо бланк попередньо незаповнений і у військкомат викликали саме вас?!

Є чіткий порядок, вручати повістку повинні відповідно до нього. В інакшому випадку виходить, що ми тоді не правова держава? Якщо порядок вручення повістки чітко прописаний у постанові, його треба буквально дотримуватися.

Дуже важливо відмітити, що коли держава встановлює правила (і це стосується не тільки повісток) для громадян, вона вимагає їх беззаперечного дотримання до самої коми. Наприклад, якщо якийсь громадянин приходить у будь-яку державну структуру і здає якісь документи, то у разі відсутності певних "паперів", йому зазвичай кажуть, "Ми неповний пакет не приймемо, ми вам відмовляємо".

Держава встановила вимогу і сказала, що люди, вам повинні вручати повістки ось таким чином, але, мовляв, нам все одно, як це насправді робиться в реальному житті. Чому я так кажу? Тому що дивлюся на це з практичної точки зору, і часом здається, що окремим чиновникам байдуже, тому що вони не дотримуються своїх же встановлених правил. Виходить, що від нас вимагають, а самі не дотримуються.

Коли ти приходиш до суду зі скаргою на процедуру, тобі говорять, образно кажучи, "Чого ти сюди прийшов, тому що порядок порушений?! Але ти ж прийняв повістку, все — ти підлягаєш мобілізації".

У таких випадках держава в особі чиновника, поліцейського, суду показують скаржникам на двері, образно кажучи, чому ти нам вказуєш на порядок. Чому в західних країнах настільки все зарегульовано і там кажуть, що процедура — це все?! Адже, якщо там не дотримана навіть якась дрібна процедура, то це дуже грубе порушення. У нас же навпаки, якщо процедура не дотримана громадянином, то виявляється так можна, а коли державою — ні. Їй за це нічого не буде.