Мобілізація в Україні: деяким компаніям дозволили бронювати працівників, але є умови

Щоб забронювати своїх працівників, компанія має мати статус "критичної"

В Україні продовжено терміни військового стану та загальної мобілізації. Це означає, що багато наших громадян продовжать отримувати повістки, однак деякі категорії українців можуть отримати броню від виклику в армію. Одними з них є працівники телекомунікацій та IT-компаній, для яких уряд затвердив механізм бронювання.

Як повідомили у Мінцифрі, щоб забронювати своїх працівників, компанія повинна мати статус "критичної" і щоб підтвердити це вона повинна відповідати щонайменше 3 критеріям із переліку:

є резидентом "Дія.Сіті";

середня зарплата на підприємстві — не менша за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року;

не має заборгованості з ЄСВ;

сплатила понад 1,5 млн. євро податків до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

за останній рік отримала понад 32 млн євро надходжень (крім кредитів та позик);

є важливою для національної економіки чи потреб територіальної громади.

При цьому наголошується, що одна компанія може забронювати не більше 50% військовозобов’язаних працівників від їхньої кількості на дату подання списку.

"Керівники підприємств та їх заступники підлягають бронюванню незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що частини українців продовжили відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, що адвокат Роман Симутін пояснив, чому повістку не можуть заповнювати на місці.