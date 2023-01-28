Хвиль немає, але мобілізація триває: хто може отримати повістку першочергово

Представник ЗСУ пояснив, в кому потреба найбільше

В Україні через воєнний стан, який був оголошений у зв'язку з військовою агресією росії, мобілізаційні заходи, в рамках яких громадян призовного віку від 18 до 60 років закликають долучитися до оборони держави, продовжуються. Першочергово до військових формувань забирають тих українців, які зможуть працювати із новими зразками озброєння, що надаються західними партнерами.

Про це розповів керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, зазначивши, що станом на сьогоднішній день перевагу надають тим чоловікам, які швидко готові опанувати нове озброєння та тих, хто поповнить втрачених у боях з окупантами бійців.

"Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями", – пояснив він.

За словами Горбача, ніяких хвиль мобілізації в країні немає, вона, як почалася 24 лютого 2022 року, так і продовжується. В більшості випадків зараз громадян викликають до територіальних центрів комплектування, аби уточнити їх військово-облікові дані.

"Рішення щодо мобілізації громадянина приймається вже після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", – підсумував Горбач.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в якому випадку українці можуть не з'являтися до військкомату після отримання повісток.