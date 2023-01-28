Волн нет, но мобилизация продолжается: кто может получить повестку в первоочередно

Представитель ВСУ объяснил, в ком нуждается больше всего

В Украине из-за военного положения, объявленного в связи с военной агрессией россии, мобилизационные мероприятия, в рамках которых граждан призывного возраста от 18 до 60 лет призывают присоединиться к обороне государства, продолжаются. В первую очередь в военные формирования забирают тех украинцев, которые смогут работать с новыми образцами вооружения, предоставляемыми западными партнерами.

Об этом рассказал руководитель управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, отметив, что по состоянию на сегодняшний день предпочтение отдают тем мужчинам, которые быстро готовы овладеть новым вооружением и пополнившими потерянных в боях с оккупантами бойцов.

"Прежде всего мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", — пояснил он.

По словам Горбача, никаких волн мобилизации в стране нет, она как началась 24 февраля 2022 года, так и продолжается. В большинстве случаев граждан сейчас вызывают в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить их военно-учетные данные.

"Решение по мобилизации гражданина принимается уже после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", — подытожил Горбач.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каком случае украинцы могут не являться в военкомат после получения повесток.