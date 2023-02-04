Видача повісток через начальників на роботі: юрист розповіла, як це працює

Що робити керівникам компаній, якщо військкомат дав завдання роздати повістки співробітникам

Після внесення змін до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ПВР), в Україні можуть почати видавати повістки до територіальних центрів комплектації (ТЦК) за іншими принципами.

Як пояснила у коментарі НВ старший юрист юридичної компанії "Астерс" Юна Потьомкіна, постанова №1487 передбачає видачу повісток співробітникам компаній через їхніх керівників.

Зокрема у разі отримання розпорядження від військкомату керівник має видати наказ про оповіщення ПВР, ознайомити відповідних осіб під персональний підпис та направити копію цього наказу до ТЦК у триденний строк.

Після цього він зобов’язаний видати повістки, а також повідомити ТЦК у письмовій формі про осіб з числа ПВР, які тимчасово непрацездатні, або перебувають у відпустці чи відрядженні.

Крім того, на керівника організації покладається відповідальність щодо забезпечення контролю за явкою ПВР у військкомат.

Потьомкіна наголосила, що цей механізм не є новим, проте особливої популярності серед ТЦК він не мав. При цьому вона наголосила, що його оновлення свідчить про певний інтерес до нього з боку військових.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України 3 січня опублікував нові правила щодо порядку постановки на військовий облік. Процес трохи диджиталізували та посилили контроль за веденням обліку.