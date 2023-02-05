Мобілізація продовжується: полковник пояснив, хто може вручати повістки чоловікам в Україні

Крім ТЦК та СП право вручати повістку передбачено і для інших уповноважених осіб

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, а це означає, що чоловіки віком від 18 до 60 років все також можуть отримати повістку. Є певний перелік осіб, які уповноважені видавати громадянам повістки.

Наприкінці 2022 року правила військового обліку удосконалили й вони були затверджені урядовою ухвалою. Про це під час брифінгу у Military media center повідомив начальник Печерського територіального центру комплектування та соцпідтримки полковник Сергій Калугін.

За його словами, видачу повісток також можуть здійснювати керівники установ, де працюють військовозобов’язані чоловіки.

"Крім ТЦК та СП право вручати повістку передбачено і для інших уповноважених осіб – зокрема, керівників установ, організацій та підприємств, де працюють військовозобов’язані. Тому що на підприємствах також ведеться військовий облік", – наголосив Калугін.

Щодо вручення повісток чоловікам у громадських місцях, полковник додав, що краще б це робилося разом із представниками Нацполіції, аби була можливість встановити особу громадянина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що мобілізацію в Україні найближчим часом можуть знову продовжити.