Мобилизацию в Украине снова продлят: нардеп рассказал, на какой срок

Сначала документы о продлении вносит президент, затем они утверждаются парламентом

Мобилизация и военное положение в Украине в последний раз продляли 16 ноября до 19 февраля. В ближайшее время срок действия снова увеличат.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк. Согласно предварительным данным срок продлят на те же 90 дней. В ближайшее время ожидается внесение двух законов про утверждение указа президента.

Утвердить их должна Верховная Рада на следующей неделе. Отмечается, что голосование парламентариев за военное положение и мобилизации пройдет в шестой раз.

В процессе мобилизации за это время произошло несколько изменений. "Телеграф" следил за процессом. Среди наиболее важных последних изменений — новый внешний вид повесток. Вручить повестку военнообязанному, в основном мужчинам от 18 до 60 могут в различных местах — как дома, так и на улице. Возложена обязанность по вручению повесток не только на сотрудников центров комплектования, но и на работников местного самоуправления, руководителей предприятий и учебных заведений и даже владельцев недвижимости. Последние могут вручать повестку проживающим лицам.