Повестки нового образца в Украине: что о них нужно знать военнообязанным

"Телеграф" покажет, как выглядит бланк новой повестки

В связи с продолжением действия военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжают выдавать повестки. В начала 2023 года начали вручать такой документ нового образца.

"Телеграф" пообщался с адвокатом Романом Симутиным и узнал, чем отличаются новые повестки от прежних и может ли получать отказаться от документа, если тот будет уже старого образца.

"Относительно отказа — рецептов в действительности никаких не бывает. Ситуацию с повестками попытаюсь объяснить по аналогии с осмотром водителя на состояние опьянения, регламентируемого Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУАП). В частности, порядок прохождения и проведения осмотра водителей регулируется постановлением Кабмина – именно так написано в кодексе. В порядке, утвержденном правительством, содержится даже форма направления на освидетельствование", — сказал адвокат.

По его словам, если говорить о постановлении о новых повестках, утвержденном Кабинетом министров Украины относительно формы документа, содержание бланка может измениться. Однако приводя пример из своей практики, адвокат объяснил, что форма и содержание не важны.

Повестка нового образца

"С точки зрения своей практики объясняю, когда я прихожу на судебное заседание по водительскому кейсу и говорю: "Ваша честь, так и так, форма направления не соответствует той, что утверждена постановлением Кабмина и порядку!". Судья на меня посмотрит-посмотрит и говорит: "Ну хорошо, что еще?". Я отвечаю, мол, вы знаете, порядок прописан так, но нарушена процедура. Судья же говорит, "Хорошо, что еще?" На это я апеллирую, например, что другая процедура нарушена. Но суд принимает решение, что водитель виновен", — рассказал Симутин.

К этому он добавил, что важным является только то, получит ли мужчина повестку или нет. Если бланк был вручен, а военнообязанный не пришел, то уполномоченные лица потом смогут доказать, что ты не прибыл и что у тебя есть умысел на неприбытие. Вместе с тем саму повестку нельзя обжаловать. Относительно этого есть соответствующее решение Верховного суда.

Подробнее о мобилизации в Украине и вручении повесток читайте в материале "Телеграфа": Мобилизация по повесткам нового образца: адвокат рассказал о нескольких важных моментах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Александр Заруцкий и правозращитник Эдуард Багиров рассказали, можно ли оставлять повестки в дверях и могут ли их выдавать сотрудники коммунальных предприятий.