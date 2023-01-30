Повістки нового зразка в Україні: що про них потрібно знати військовозобов’язаним

"Телеграф" покаже, як виглядає бланк нової повістки

У зв’язку з продовженням дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років продовжують видавати повістки. На початку 2023 року почали вручати такий документ нового зразка.

"Телеграф" поспілкувався з адвокатом Романом Сімутіним і дізнався, чим відрізняються нові повістки від колишніх і чи може отримувати відмовитися від документа, якщо той буде вже старим зразком.

"Щодо відмови — рецептів насправді ніяких не буває. Ситуацію з повістками спробую пояснити за аналогією з оглядом водія на стан сп’яніння, яке регламентується Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУАП). Зокрема, порядок проходження та проведення огляду водіїв регулюється постановою Кабміну — саме так написано в кодексі. У порядку, затвердженому урядом, міститься навіть форма направлення на огляд", — сказав адвокат.

За його словами, якщо говорити про постанову про нові повістки, затверджену Кабінетом міністрів України щодо форми документа, зміст бланка може змінитися. Однак наводячи приклад зі своєї практики, адвокат пояснив, що форма та зміст не важливі.

Порядок денний нового зразка

"З погляду своєї практики пояснюю, коли я приходжу на судове засідання з водійського кейсу і кажу: "Ваша честь, так і так, форма спрямування не відповідає тій, що затверджена постановою Кабміну та порядку!". Суддя на мене подивиться-подивиться і каже: "Ну добре, що ще?" Я відповідаю, мовляв, ви знаєте, порядок прописаний так, але порушена процедура. Суддя ж каже, "Добре, що ще?" На це я апелюю, наприклад, що інша процедура порушена. Але суд ухвалює рішення, що водій винен", — розповів Сімутін.

До цього він додав, що важливим є лише те, чи отримає чоловік повістку, чи ні. Якщо бланк було вручено, а військовозобов’язаний не прийшов, то уповноважені особи потім зможуть довести, що ти не прибув і що маєш умисел на неприбуття. Водночас саму повістку не можна оскаржити. Щодо цього є відповідне рішення Верховного суду.

Детальніше про мобілізацію в Україні та вручення повісток читайте у матеріалі "Телеграфа" : Мобілізація за повістками нового зразка: адвокат розповів про кілька важливих моментів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Олександр Заруцький та правоохоронець Едуард Багіров розповіли, чи можна залишати повістки у дверях і чи можуть їх видавати співробітники комунальних підприємств.