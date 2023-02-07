На остановках и в торговых центрах: Резников объяснил, почему повестки выдают в общественных местах

У представителей ТЦК есть задача, которую ставит Генштаб по количеству состава на тот или иной период времени

В связи с продлением военного положения и общей мобилизации военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет продолжат выдавать повестки. В Министерстве обороны рассказали, почему их вручают в общественных местах.

По словам министра обороны Алексея Резникова, с 2023 года меры по выдаче повесток мужчинам в Украине были несколько ужесточены. Их выдают в публичных местах, а также продолжают разносить по домашним адресам военнообязанных, передает "Украинская правда".

"У них (представителей ТЦК, — Ред.) есть задача, которую ставит Генеральный штаб по количественному составу в тот или иной период времени. Если они видят, что, например, на учете было до вторжения такое-то количество людей в регионах, но многие переехали. Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы – где бы вы ни находились – должны пойти и стать на учет. Не все это делают", — объяснил Резников.

По его словам, после получения повестки мужчина должен явиться в ТЦК. Но в то же время это вовсе не означает, что он будет мобилизован.

"Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "Да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то оговорки" или "У меня четверо детей". Окей, приди, покажи и все", — подчеркнул министр.

Однако если человек пригоден к службе, как отмечает Резников, он должен защищать свою страну, поэтому сектор безопасности и обороны имеет право призывать его.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник Сергей Калугин объяснил украинцам, что выдача повесток в парках, торговых центрах, остановках и других общественных местах не является противозаконной.