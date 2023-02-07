На зупинках і в торгових центрах: Резніков пояснив, чому повістки видають у громадських місцях

Представники ТЦК мають завдання, яке ставить Генштаб за кількістю складу на той чи інший період часу

У зв’язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років продовжать видавати повістки. У Міністерстві оборони розповіли, чому їх вручають у громадських місцях.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, з 2023 року заходи щодо видачі повісток чоловікам в Україні були дещо жорсткішими. Їх видають у публічних місцях, а також продовжують розносити за домашніми адресами військовозобов’язаних, передає "Українська правда".

"У них (представників ТЦК, — Ред.) є завдання, яке ставить Генеральний штаб за кількісним складом у той чи інший період часу. Якщо вони бачать, що, наприклад, на обліку була до вторгнення така кількість людей у регіонах, але багато хто переїхав. Якщо ви військовозобов’язаний, жили в Києві, переїхали до Ужгорода, Львова, Тернополя, Чернівців – де б ви не знаходилися – повинні піти й стати на облік. Не всі це роблять", — пояснив Резніков.

За його словами, після отримання повістки чоловік має з’явитися до ТЦК. Але водночас це зовсім не означає, що його буде мобілізовано.

"Він повинен показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "Так, вік у мене призовний, але у мене є якісь застереження" або "У мене четверо дітей". Окей, прийди, покажи й все", — наголосив міністр.

Однак якщо людина придатна до служби, як зазначає Резніков, вона повинна захищати свою країну, тож сектор безпеки й оборони має право призивати її.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник Сергій Калугін пояснив українцям, що видача повісток у парках, торгових центрах, зупинках та інших громадських місцях не є протизаконною.