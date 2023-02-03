Вручення повісток у магазині та на вулиці: полковник пояснив, чи це законно

Вручення повісток на вулицях – це не метод покарання

Військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років в Україні можуть видавати повістки у громадських місцях. Це не суперечить українському законодавству.

Про це сьогодні, 3 лютого, на брифінгу у Military Media Center повідомив начальник Печерського територіального центру комплектування та соцпідтримки полковник Сергій Калугін.

За його словами, вручення громадянам повісток на вулиці пов’язане з тим, що деякі військовозобов’язані чоловіки зареєстровані в одному місці, а проживають в іншому.

"Можу сказати, що це не заборонено — вручати повістки (у громадських місцях. — Ред.). Чесно скажу: як приклад, не всі військовозобов’язані сидять вдома і чекають під дверима, коли до них хтось прийде і вручить їм повістку", – зазначив Калугін.

Він також додав, що метод вручення повісток у громадських місцях не є покаранням, а радше вимушеним заходом, оскільки не всі військовозобов’язані дотримуються правил військового обліку.

"Я не вважаю, що вручення повісток — це спосіб покарання", — підсумував полковник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть чоловікам призовного віку в Україні вручати повістки працівники поліції.

Додамо, що повістка не означає відправлення до армії, найчастіше їх метою є уточнення даних про військовозобов'язаних. Тобто чоловіки можуть отримати повістку, але не мобілізаційний припис.