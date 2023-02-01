Мобілізувати можуть і обмежено придатних – де вони будуть служити, розповіли у ВСУ

Обмежено придатним громадянам можуть почати приходити повістки, але воювати вони не будуть

В Україні продовжено строки воєнногостану та загальної мобілізації у зв’язку з цими багатьох нашими громадянами призивають на службу в армію. При цьому існує ціла низка українців, які не підлягають призову, зокрема, за станом здоров’я, проте незабаром повістки можуть почати приходити тим, кому стан здоров’я не дозволяє воювати

Так, у коментарі медіа Сил безпеки та оборони України Military Media Center, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач заявив, що обмежено придатних до військової служби за станом здоров’я українців можуть мобілізувати.

Горбач поінформував про військові перспективи тих чоловіків в Україні, стан здоров’я яких не дозволяє служити нарівні з іншими громадянами, згідно з висновком військово-лікарської комісії. При цьому, за його заявою, такі громадяни не воюватимуть на передовій.

"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", — розповів Горбач.

Він також додав, що обмежено придатні українці матимуть змогу служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також інших небойових підрозділах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні деяким компаніям дозволили бронювати співробітників від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що на засіданні міськради Броварів усім чоловікам роздали повістки.