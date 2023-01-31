Першим отримав мер: на засіданні міськради Броварів усім чоловікам роздали повістки (відео)

Повістки вручили меру та ще дев'яти чоловікам

В Україні триває мобілізація, тому чимало громадян продовжують отримувати повістки. Не оминає подібна доля і чиновників. Так, наприклад, всій чоловічій половині міської ради Броварів вручили повістки прямо на засіданні.

Відповідні відео вже з’явилися у мережі. На них можна побачити, як заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григор’янц вручив повістки всім чоловікам на засіданні міськради.

Першим свою повістку отримав міський голова Ігор Сапожко, а потім вручили ще дев’яти чоловікам.

"Знову запросили на звірку обліку військової служби. Тому справді йтиму у військкомат для того, щоб звірити певні обліки, пройти відповідні комісії. Якщо в цьому є необхідність — робитимемо все, що державі потрібно", — сказав міський голова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Україні мають вручати повістки і що загрожує за неявку до військкомату.

Також ми повідомляли, що деяким українським компаніям дозволили бронювати співробітників, але є умови.

Додамо, що повістка не означає відправлення до армії, найчастіше їх метою є уточнення даних про військовозобов'язаних. Тобто чоловіки можуть отримати повістку, але не мобілізаційний припис.